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В Азербайджане доля женщин среди работников банковского сектора составила 38%

В Азербайджане доля женщин среди работников банковского сектора составила 38% В 2022 году в банковском секторе Азербайджана доля сотрудников-женщин составила в среднем 38%.
Финансы
3 октября 2023 г. 11:56
В Азербайджане доля женщин среди работников банковского сектора составила 38%

В 2022 году в банковском секторе Азербайджана доля сотрудников-женщин составила в среднем 38%.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Центробанка Азербайджана.

По данным ЦБА, среди руководителей высшего и среднего звена в банковском секторе доля женщин составила 11% и 17% соответственно.

Что касается распределения по возрастным группам, 71% сотрудников это люди в возрасте от 21 до 40 лет.

В то же время доля людей с инвалидностью в банковском секторе в 2022 году составила 1,5%.

Доля сотрудников-женщин в страховых компаниях Азербайджана составила в среднем 40%, среди руководителей высшего и среднего звена - 23%.

В инвестиционных компаниях страны женщины составили в среднем 35% сотрудников, среди руководителей высшего и среднего звена - 7% и 13% соответственно.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bank əməkdaşlarının 1,5 %-i fiziki qüsurlu şəxslərdir

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