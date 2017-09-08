В Азербайджане доля проблемных кредитов в общем кредитном портфеле достигла 14%

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане общий объем просроченных кредитов на 1 августа 2017 года составил 1 812,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), объем проблемных кредитов в месячном сравнении увеличился на 2,1 млн манатов или 0,12%.

По сравнению с началом года объем проблемных кредитов увеличился на 340,2 млн манатов или 23,1%, за последний год на 308,4 млн манатов или 20,5%.

На конец июля доля проблемных кредитов в общем кредитном портфеле достигла 14,1%. Это соотношение месяцем ранее составило 13,1%, в конце прошлого года и в аналогичном периоде прошлого года - 9%.