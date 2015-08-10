​В Азербайджане доля проблемных кредитов в национальной валюте достигла 8%

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В Азербайджане доля просроченных кредитов в общей структуре кредитов в национальной валюте на 1 июля 2015 года выросла до 8%, в то время как на 1 июня текущего года данный показатель был равен 7,8%.

Как сообщили Report в Центробанке Азербайджана (ЦБА), удельный вес проблемных кредитов в национальной валюте в совокупных кредитных вложениях на 1 января текущего года составил 5,7%.

Отметим, что доля проблемных кредитов в иностранной валюте в совокупных кредитных вложениях на 1 июля текущего года составила 4,8%. Данный показатель на 1 июня был равен 4,5%, на 1 января - 4,1%.