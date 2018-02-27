В Азербайджане доля банковских кредитов в структуре инвестиций сократилась на 24%

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане удельный вес банковских кредитов в структуре инвестиционных вложений в экономику страны в годовом исчислении снизился на 1,5 процентных пункта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

По информации, в прошлом месяце на долю банковских кредитов пришлось 63,9 млн манатов или 6,7% общего объема средств, направленных из финансовых источников в основной капитал. Это означает годовой спад на 23,7%.

Отметим, что в январе 2017 года на развитие экономической и социальной сферы из всех финансовых источников в основной капитал было направлено 960,3 млн манатов, что на 5,5% меньше соответствующего показателя прошлого года.