В Азербайджане доля банковских кредитов в структуре инвестиций достигла 12%

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Удельный вес банковских кредитов в структуре инвестиций в экономику страны финансовыми и кредитными учреждениями достиг 12%.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за январь-май года инвестиции в экономику составили 5 671,7 млн манатов, из них на банковские кредиты пришлось 681,5 млн манатов. Таким образом, годовой рост в объеме банковских кредитов составил 31,5%.

Отметим, что в январе-апреле на долю банковских кредитов пришлось 488,0 млн манатов или 10,8%, в январе-мае 2016 года – 464,3 млн манатов или 8,6% средств, направленных в основной капитал.