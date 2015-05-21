​В Азербайджане долг частного сектора превысил 7 млрд. долларов

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане совокупный долг частного сектора по привлеченным финансовым ресурсам равен приблизительно 7,014 млрд. долларов США.

Как сообщает аналитическая группа Report, в настоящее время эта сумма эквивалентна 7 013 755 151 долларам. Из них 10% (772,3 млн. манатов) выражено в национальной валюте. Оставшаяся номинированная в иностранной валюте часть (6 277,2 млн. долларов) приходится на долю привлеченных средств. Отметим, что в эту сумму не входят долговые обязательства.

Напомним, что по информации министерства финансов, на 1 января 2015 года внешний долг Азербайджана составил 6 478,2 млн. долларов США, соотношение внешнего госдолга с ВВП равнялось 8,6%. По валютному компоненту внешнего госдолга SDR (специальные права заимствования МВФ) составил 9,9%, доллар США - 64,8%, евро - 21,4%, японская иена – 2,1%, исламский динар – 0,7%, дирхам ОАЭ – 0,5%, саудовский риал - 0,4%, кувейтский динар – 0,2%.

Привлеченные от Всемирного банка, Азиатского банка развития, Исламского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Международного агентства сотрудничества Японии и других международных финансовых структур средства были израсходованы на поддержку программ экономических реформ, восстановление и реконструкцию инфраструктуры, а также на строительство дорог, улучшение водоснабжения регионов, усовершенствование качества услуг железнодорожного транспорта, промышленность и другие сферы.