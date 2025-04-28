В Азербайджане доходы отелей выросли на 12%

В Азербайджане доходы отелей выросли на 12%

В январе-марте 2025 года в Азербайджане доходы гостиниц и объектов гостиничного типа увеличились на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составили 125,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из них 58,6% получены от услуг по предоставлению номеров, 28% - от услуг общепита, 3,1% - от услуг по лечению и оздоровлению и 10,3% - от прочих услуг.

В январе-марте 2025 года уровень единовременной загрузки гостиниц и объектов гостиничного типа в целом по стране составил 19,3% (в январе-марте 2024 года – 17,8%).

В Шабране этот показатель составил 68,2%, Гусаре – 43,5%, Нафталане – 31,2%, Баку – 28%, Сабирабаде – 27,2%, Габале – 24,5%, Барде – 19,7%, Агдаме – 19,2%, Шамахы – 16,4%, Агстафе – 16,3%, Бейлагане – 15,7%, Лянкяране – 15,6%, Губе – 15,3%, а в других городах и районах - ниже 15,3%.