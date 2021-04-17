В Азербайджане доходы от платных услуг населению снизились на 11%

За январь-март текущего года в Азербайджане доходы от платных услуг, оказываемых населению, составили 1 824,5 млн манатов.

За январь-март текущего года в Азербайджане доходы от платных услуг, оказываемых населению, составили 1 824,5 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

По данным, это на 11,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В I квартале юридические лица оказали населению услуги на сумму 1 374,7 млн манатов, что составило 75,3% от общей стоимости услуг.

За отчетный период каждый житель страны воспользовался различными платными услугами в среднем на 182,8 маната или на 18,7 маната меньше, чем годом ранее.