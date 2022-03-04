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В Азербайджане добровольное страхование превращается в обязательное

В Азербайджане добровольное страхование превращается в обязательное В 2021 году, по данным ЦБ Азербайджана, 69,5% страхового рынка в Азербайджане пришлось на добровольное страхование.
Финансы
4 марта 2022 г. 12:12
В Азербайджане добровольное страхование превращается в обязательное

В 2021 году, по данным ЦБ Азербайджана, 69,5% страхового рынка в Азербайджане пришлось на добровольное страхование.

Так, в прошлом году местные страховщики собрали 843,9 млн манатов страховых взносов, из них 586,6 млн - за счет добровольных видов страхования. Однако специалисты по страхованию говорят, что многие якобы добровольные виды страхования на самом деле являются обязательными. В основном речь идет о страховании автомобилей и недвижимости. Эти виды страховых продуктов граждане страны обычно приобретают по требованию банков. Интерес к страхованию без механизма воздействия очень низок.

Эксперт по страховому рынку Пярвиз Гулиев, комментируя вопрос Report, сказал, что банки могут требовать у клиентов покупать страховые продукты.

По его словам, банк, финансирующий продажу в кредит различных видов имущества или предоставляющий кредиты на основе заложенного имущества, заинтересован в страховании: "Банк страхует не риски клиентов, а собственные риски. Например, клиент обращается в банк за покупкой автомобиля в кредит. При этом от него требуется, чтобы приобретенный автомобиль имел КАСКО. Потому что, если завтра произойдет авария и автомобиль будет поврежден, могут возникнуть проблемы с погашением кредита. В этом случае банк должен купить автомобиль у клиента. Так что страхование КАСКО хоть и добровольное, но по сути обязательное".

Другой эксперт по страховому рынку Илькин Ибрагимов рассказал Report, что, требуя страховку, банки фактически ставят клиентов в зависимость от них: "Тем самым, добровольное страхование превращается в обязательное".

По мнению экспертов, следует стимулировать интерес людей к страхованию, чтобы добиться массовых продаж КАСКО и других продуктов добровольного страхования без механизма воздействия.

"В Азербайджане должна формироваться страховая культура. Но пока в нашем обществе добровольное страхование непопулярно", - сказал П.Гулиев.

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Версия на азербайджанском языке Adı könüllü, özü icbari olan sığorta

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