В Азербайджане до конца этого года могут начать работать PayPal, Google Pay и SamsungPay

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) намерен до конца этого года добиться запуска в стране платежных систем PayPal, Google Pay и Samsung Pay.
Как передает Report, об этом заявил председатель ЦБА Эльман Рустамов на пресс-конференции.
"В ноябре прошлого года по инициативе ЦБА в стране начала функционировать платежная система ApplePay. За последние 2 месяца через банки было осуществлено 1,1 миллиона платежей на сумму 36,1 миллиона манатов. К этому есть серьезный интерес у общественности. ЦБА также заинтересован в внедрении крупных технологических инноваций в нашу страну, в сотрудничестве с PayPal, Google Pay и Samsung Pay. Мы ведем с ними переговоры и надеемся, что уже в этом году будут определенные результаты", - сказал он.