В Азербайджане до конца этого года могут начать работать PayPal, Google Pay и SamsungPay

В Азербайджане до конца этого года могут начать работать PayPal, Google Pay и SamsungPay

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) намерен до конца этого года добиться запуска в стране платежных систем PayPal, Google Pay и Samsung Pay.

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