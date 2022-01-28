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В Азербайджане до конца этого года могут начать работать PayPal, Google Pay и SamsungPay

В Азербайджане до конца этого года могут начать работать PayPal, Google Pay и SamsungPay Центральный банк Азербайджана (ЦБА) намерен до конца этого года добиться запуска в стране платежных систем PayPal, Google Pay и Samsung Pay.
Финансы
28 января 2022 г. 13:32
В Азербайджане до конца этого года могут начать работать PayPal, Google Pay и SamsungPay
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Центральный банк Азербайджана (ЦБА) намерен до конца этого года добиться запуска в стране платежных систем PayPal, Google Pay и Samsung Pay.

Как передает Report, об этом заявил председатель ЦБА Эльман Рустамов на пресс-конференции.

"В ноябре прошлого года по инициативе ЦБА в стране начала функционировать платежная система ApplePay. За последние 2 месяца через банки было осуществлено 1,1 миллиона платежей на сумму 36,1 миллиона манатов. К этому есть серьезный интерес у общественности. ЦБА также заинтересован в внедрении крупных технологических инноваций в нашу страну, в сотрудничестве с PayPal, Google Pay и Samsung Pay. Мы ведем с ними переговоры и надеемся, что уже в этом году будут определенные результаты", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bu ilin sonuna qədər “PayPal”, “Google Pay” və “SamsungPay” işləyə bilər

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