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В Азербайджане дистанционно открыто около 2 тыс. банковских счетов

В Азербайджане дистанционно открыто около 2 тыс. банковских счетов На 1 января этого года в Азербайджане для юридических и физических лиц дистанционно открыто более 1,6 тыс. банковских счетов, пользователи получили более 280 платежных карт.
Финансы
21 февраля 2022 г. 17:59
В Азербайджане дистанционно открыто около 2 тыс. банковских счетов

На 1 января этого года в Азербайджане для юридических и физических лиц дистанционно открыто более 1,6 тыс. банковских счетов, пользователи получили более 280 платежных карт.

Report сообщает об этом со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

В информации говорится, что расширился круг охвата "Цифровой идентификационной системы", сданной в пользование Центробанком в прошлом году в целях увеличения доступности финансово-банковских услуг, на платформе системы внедрена технология распознавания лица, и с целью эффективной реализации подхода "Знай своего клиента" обеспечена интеграция системы с местными и международными базами. В то же время посредством "Цифровой идентификационной системы" для э-резидентов создана возможность дистанционного открытия банковских счетов без посещения страны.

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