В Азербайджане дистанционно открыто около 2 тыс. банковских счетов

На 1 января этого года в Азербайджане для юридических и физических лиц дистанционно открыто более 1,6 тыс. банковских счетов, пользователи получили более 280 платежных карт.

На 1 января этого года в Азербайджане для юридических и физических лиц дистанционно открыто более 1,6 тыс. банковских счетов, пользователи получили более 280 платежных карт.

Report сообщает об этом со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

В информации говорится, что расширился круг охвата "Цифровой идентификационной системы", сданной в пользование Центробанком в прошлом году в целях увеличения доступности финансово-банковских услуг, на платформе системы внедрена технология распознавания лица, и с целью эффективной реализации подхода "Знай своего клиента" обеспечена интеграция системы с местными и международными базами. В то же время посредством "Цифровой идентификационной системы" для э-резидентов создана возможность дистанционного открытия банковских счетов без посещения страны.