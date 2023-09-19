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В Азербайджане депутат продал свою долю в кредитной организации

В Азербайджане депутат продал свою долю в кредитной организации Махшур Мамедов, контролировавший 35% акций небанковской кредитной организации (НБКО) ЗАО Embafinans, продал свою долю в компании.
Финансы
19 сентября 2023 г. 15:26
В Азербайджане депутат продал свою долю в кредитной организации

Махшур Мамедов, контролировавший 35% акций небанковской кредитной организации (НБКО) ЗАО Embafinans, продал свою долю в компании.

Как сообщает Report, его долю купил основной акционер НБКО Эльшад Аббасов, и теперь он контролирует 86% акций.

Остальные 14% акций, как и прежде, принадлежат Тамаре Поляковой.

M.Мамедов является депутатом Милли Меджлиса 6-го созыва, членом Дисциплинарной комиссии парламента.

Отметим, что компания Embafinans была создана в 2012 году. Ее уставный капитал составляет 10 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda deputat kredit təşkilatındakı payını satıb

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