В Азербайджане депутат продал свою долю в кредитной организации

Махшур Мамедов, контролировавший 35% акций небанковской кредитной организации (НБКО) ЗАО Embafinans, продал свою долю в компании.

Махшур Мамедов, контролировавший 35% акций небанковской кредитной организации (НБКО) ЗАО Embafinans, продал свою долю в компании.

Как сообщает Report, его долю купил основной акционер НБКО Эльшад Аббасов, и теперь он контролирует 86% акций.

Остальные 14% акций, как и прежде, принадлежат Тамаре Поляковой.

M.Мамедов является депутатом Милли Меджлиса 6-го созыва, членом Дисциплинарной комиссии парламента.

Отметим, что компания Embafinans была создана в 2012 году. Ее уставный капитал составляет 10 млн манатов.