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    В Азербайджане денежная масса вне банковской системы увеличилась на 25%

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Денежная масса вне банковской системы (агрегат M0) в Азербайджане сократилась в месячном сравнении на 108,8 млн манатов или 1,5% и на 1 февраля 2018 составила 7 381,5 млн манатов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в месячном финансовом отчете Центробанка Азербайджана (ЦБА).

    Агрегат M0 увеличился на 1 458,6 млн манатов или 24,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Отметим, что максимальное значение денежной массы вне банковской системы было зафиксировано в июле 2014 года на уровне 10 508,9 млн манатов.

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