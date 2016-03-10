​В Азербайджане денежная масса вне банковской системы достигла семилетнего минимума

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Денежная масса вне банковской системы (M0) в Азербайджане на 1 февраля 2016 составила 4 485 млн. манатов. Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), по сравнению с предыдущим месяцем агрегат M0 сократился на 290,9 млн. манатов или 6,1%.

Отметим, что денежная масса вне банковской системы достигла минимальной с 2009 года отметки. Исторический максимум зафиксирован в июле 2014 года и равен 10 508,9 млн. манатов.

В годовом исчислении агрегат M0 сократился почти в 2 раза - на 4 862,9 млн. манатов или 52%. Это связано с конвертацией населением наличных средств в иностранную валюту на фоне глобального экономического кризиса.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что с учетом показателей роста населения за последние 7 лет, глобальной инфляции и девальвации маната объем наличной денежной массы сохранится на уровне выше 4 млрд. манатов.