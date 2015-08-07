​В Азербайджане денежная база за последний месяц сократилась на 2%

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Общий объем денежной базы в Азербайджане на 1 июля составил 7 806 млн. манатов, что на 177,7 млн. манатов или 2,2% меньше по сравнению с аналогичным показателем на 1 июня текущего года.

Об этом сообщили Report в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Отметим, что в этом году рост денежной базы был зафиксирован только в мае, после этого вновь наблюдается отрицательная динамика.

Напомним, что в этом году наблюдается непрерывный процесс сокращения денежной базы (исключая май месяц), и в период с начала года по 1 июля этот показатель сократился на 4 060,9 млн. манатов или 34,2%.