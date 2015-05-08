​В Азербайджане денежная база сократилась на 36%

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Объем денежной базы в Азербайджане на 1 мая 2015 года составил 7 418,6 млн. манатов, что на 920,8 млн. манатов или же 11% меньше по сравнению с 1 апреля текущего года.

Как сообщили Report в Центральном банке Азербайджана (ЦБА), денежная база сократилась на 3 686,4 млн. манатов или же 33,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала года денежная база сократилась на 4 123,3 млн. манатов или же 35,7%.

Аналитическая группа Report считает, что сокращение денежной базы связано с сокращением находящихся в обращении наличностей или же остатков на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБА: "Если учесть, что после девальвации корреспондентские счета банков формируются за счет обязательных резервов, в таком случае, сокращение денежной базы связано с сокращением находящихся в обращении наличных денежных средств".

Отметим, что с 1 марта 2015 года ЦБА снизил норму обязательных резервов с 2% до 0,5%.

Как считают аналитики Report, это сокращение влияет на все макроэкономические показатели: "В результате девальвации национальной валюты и резкого падения курса маната по отношению к доллару США ожидался рост денежной базы. Прогнозировалось, что при конвертации субъектами иностранной валюты в национальную валюту, объем манатной денежной массы увеличится на 35%. Однако этого не случилось. Наоборот, денежная масса сократилась. Это связано с отрицательными ожиданиями населения, которое не хочет тратить свои долларовые резервы".