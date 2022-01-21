В Азербайджане дефицит бюджета сложился на 67% меньше прогноза

В 2021 году в Азербайджане прогнозировался дефицит государственного бюджета в размере 3 116 млн манатов, но фактический дефицит составил 1 017 млн манатов, что на 67,4% меньше прогноза.

В 2021 году в Азербайджане прогнозировался дефицит государственного бюджета в размере 3 116 млн манатов, но фактический дефицит составил 1 017 млн манатов, что на 67,4% меньше прогноза.

Об этом Report сообщили в Министерстве финансов.

Согласно информации, финансирование дефицита осуществлено за счет привлеченных из-за рубежа кредитов по подписанным проектам (346,6 млн манатов), внутренних и внешних заимствований (557,7 млн манатов) и средств от приватизации государственного имущества (112,7 млн манатов).