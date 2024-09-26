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В Азербайджане чистая прибыль банковского сектора выросла на 7%

В Азербайджане чистая прибыль банковского сектора выросла на 7% В январе-августе текущего года банковский сектор Азербайджана получил чистую прибыль в размере 772,3 млн манатов.
Финансы
26 сентября 2024 г. 10:58
В Азербайджане чистая прибыль банковского сектора выросла на 7%

В январе-августе текущего года банковский сектор Азербайджана получил чистую прибыль в размере 772,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 6,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 8 месяцев операционные доходы банков составили 3 млрд 742,1 млн манатов (на 19,2% больше, чем годом ранее), операционные расходы - 2 млрд 557,9 млн манатов (+25,5%), отчисления в специальные резервы - 239,3 млн манатов (+25,1%), непредвиденные доходы - 2,5 млн манатов (+ 4,2 раза), а выплаты по налогу на прибыль - 175,1 млн манатов (- 6,6%).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın bank sektorunun xalis mənfəəti 7 % artıb

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