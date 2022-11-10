В Азербайджане число зарегистрированных коммерческих структур выросло на 34%

В январе-октябре текущего года в Азербайджане госрегистрацию прошли 12 975 коммерческих организаций, что на 34,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-октябре текущего года в Азербайджане госрегистрацию прошли 12 975 коммерческих организаций, что на 34,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики.

По информации, 71,3% коммерческих организаций прошли регистрацию в электронной форме, 28,7% - на бумажных носителях.

В целом, с начала года 83,4% заявок на электронную регистрацию были поданы посредством Asan imza.

В структуре зарегистрированных за отчетный период коммерческих организаций 76,5% имеют местный, а 23,5% - иностранный капитал.

По состоянию на 1 ноября текущего года 89,6% зарегистрированных коммерческих юридических лиц являются обществами с ограниченной ответственностью, 1,4% - акционерными обществами, 1,3% - кооперативами, в то же время зарегистрировано 383 юридических лица публичного права.