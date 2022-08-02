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В Азербайджане число операций через систему мгновенных платежей выросло вчетверо

В Азербайджане число операций через систему мгновенных платежей выросло вчетверо В первой половине этого года через систему мгновенных платежей (AÖS) было проведено 133 тыс. операций на сумму 225 млн манатов.
Финансы
2 августа 2022 г. 17:29
В Азербайджане число операций через систему мгновенных платежей выросло вчетверо

В первой половине этого года через систему мгновенных платежей (AÖS) было проведено 133 тыс. операций на сумму 225 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Обзоре цифровых платежей" Центробанка Азербайджана за первое полугодие этого года.

Согласно документу, это соответственно в 3,6 и 2,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, в январе-июне через QR-код, созданный на платформе AÖS, было осуществлено 1,7 тыс. платежей общей стоимостью 5,8 тыс. манатов. Преимущества этого метода заключаются в осуществлении платежей непосредственно через банковские счета посредством мобильных устройств без использования карты.

Напомним, что в AÖS интегрированы 21 банк, ООО "Азерпочт" при Министерстве цифрового развития и транспорта, Агентство государственного казначейства Министерства финансов.

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