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В Азербайджане число налогоплательщиков увеличилось на 5%

В Азербайджане число налогоплательщиков увеличилось на 5% По состоянию на 1 февраля текущего года в Азербайджане зарегистрировано 1 млн 409 тыс. 597 налогоплательщиков.
Финансы
20 февраля 2023 г. 17:54
В Азербайджане число налогоплательщиков увеличилось на 5%

По состоянию на 1 февраля текущего года в Азербайджане зарегистрировано 1 млн 409 тыс. 597 налогоплательщиков.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственной налоговой службы при Министерстве экономики, 87,3% из них это физические лица, 12,7% - юридические лица и другие организации.

Согласно данным, по сравнению с январем 2022 года общее количество налогоплательщиков увеличилось на 5%, в том числе количество коммерческих организаций - на 10,5%.

В январе было зарегистрировано 1 237 коммерческих организаций, что на 18,9% больше, чем в том же месяце прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda vergi ödəyicilərinin sayı 5 % artıb

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