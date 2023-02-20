В Азербайджане число налогоплательщиков увеличилось на 5%

По состоянию на 1 февраля текущего года в Азербайджане зарегистрировано 1 млн 409 тыс. 597 налогоплательщиков.

По состоянию на 1 февраля текущего года в Азербайджане зарегистрировано 1 млн 409 тыс. 597 налогоплательщиков.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственной налоговой службы при Министерстве экономики, 87,3% из них это физические лица, 12,7% - юридические лица и другие организации.

Согласно данным, по сравнению с январем 2022 года общее количество налогоплательщиков увеличилось на 5%, в том числе количество коммерческих организаций - на 10,5%.

В январе было зарегистрировано 1 237 коммерческих организаций, что на 18,9% больше, чем в том же месяце прошлого года.