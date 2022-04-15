В Азербайджане число квартир, сданных в аренду по гослинии, достигло 1 500

На сегодняшний день Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана (ICZF) выдал 38 457 заемщикам кредиты на сумму 2 миллиарда 125,775 миллиона манатов.

На сегодняшний день Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана (ICZF) выдал 38 457 заемщикам кредиты на сумму 2 миллиарда 125,775 миллиона манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Фонда.

Кроме того, были гарантированы бизнес-кредиты на сумму 293,068 миллиона манатов, 1 500 квартир были сданы в аренду.

Напомним, что Фонд был учрежден в конце 2017 года в результате слияния ОАО “Азербайджанский ипотечный фонд” и ОАО “Кредитно-гарантийный фонд” и является их правопреемником.