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В Азербайджане число коммерческих учреждений выросло на 10%

В Азербайджане число коммерческих учреждений выросло на 10% 09:54 По состоянию на 1 августа текущего года в Азербайджане насчитывается 169 751 коммерческое учреждение, прошедшее государственную регистрацию. Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, это на 10%
Финансы
7 августа 2023 г. 10:58
В Азербайджане число коммерческих учреждений выросло на 10%

По состоянию на 1 августа текущего года в Азербайджане насчитывается 169 751 коммерческое учреждение, прошедшее государственную регистрацию.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, это на 10% больше, чем на 1 августа прошлого года.
90,4 % коммерческих юридических лиц являются обществами с ограниченной ответственностью (ООО), 1,3 % — акционерными обществами, 1,1 % — кооперативами и др.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda kommersiya qurumlarının sayı 10 % artıb

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