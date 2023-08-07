В Азербайджане число коммерческих учреждений выросло на 10%

В Азербайджане число коммерческих учреждений выросло на 10%

09:54 По состоянию на 1 августа текущего года в Азербайджане насчитывается 169 751 коммерческое учреждение, прошедшее государственную регистрацию. Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, это на 10%

https://static.report.az/photo/f3ef24cf-aaed-31fa-8086-eee0a2113cad.jpg https://static.report.az/photo/f3ef24cf-aaed-31fa-8086-eee0a2113cad.jpg

По состоянию на 1 августа текущего года в Азербайджане насчитывается 169 751 коммерческое учреждение, прошедшее государственную регистрацию.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, это на 10% больше, чем на 1 августа прошлого года.

90,4 % коммерческих юридических лиц являются обществами с ограниченной ответственностью (ООО), 1,3 % — акционерными обществами, 1,1 % — кооперативами и др. Подпишитесь на наш Telegram канал