В Азербайджане число ипотечных кредитов по гослинии превысило 48 тысяч

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана (ИКГФ) по сегодняшний день выдал кредиты 48 017 заемщикам на сумму 2 млрд 888,240 млн манатов.

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана (ИКГФ) по сегодняшний день выдал кредиты 48 017 заемщикам на сумму 2 млрд 888,240 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ИКГФ, всего гарантированы бизнес-кредиты на сумму 430,906 млн манатов, 4 413 квартир реализовано путем сдачи в аренду.

Отметим, что Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана создан в конце 2017 года в результате слияния ОАО "Ипотечный Фонд Азербайджана" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд" и является их правопреемником.