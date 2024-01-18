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В Азербайджане число ипотечных кредитов по гослинии превысило 48 тысяч

В Азербайджане число ипотечных кредитов по гослинии превысило 48 тысяч Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана (ИКГФ) по сегодняшний день выдал кредиты 48 017 заемщикам на сумму 2 млрд 888,240 млн манатов.
Финансы
18 января 2024 г. 10:54
В Азербайджане число ипотечных кредитов по гослинии превысило 48 тысяч

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана (ИКГФ) по сегодняшний день выдал кредиты 48 017 заемщикам на сумму 2 млрд 888,240 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ИКГФ, всего гарантированы бизнес-кредиты на сумму 430,906 млн манатов, 4 413 квартир реализовано путем сдачи в аренду.

Отметим, что Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана создан в конце 2017 года в результате слияния ОАО "Ипотечный Фонд Азербайджана" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд" и является их правопреемником.

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Версия на английском языке Number of government mortgage loans exceeds 48,000 in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət xətti ilə verilən ipoteka kreditlərinin sayı 48 mini keçib

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