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В Азербайджане число арендованных квартир с правом выкупа превысило 2200

В Азербайджане число арендованных квартир с правом выкупа превысило 2200 На сегодняшний день Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана (ИКГФ) выдал 40 072 заемщикам кредиты на сумму 2 млрд 252,519 млн манатов.
Финансы
30 августа 2022 г. 10:45
В Азербайджане число арендованных квартир с правом выкупа превысило 2200

На сегодняшний день Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана (ИКГФ) выдал 40 072 заемщикам кредиты на сумму 2 млрд 252,519 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Фонда.

Кроме того, были гарантированы бизнес-кредиты на сумму 319,671 млн манатов, 2 203 квартиры сданы в аренду с правом выкупа.

Фонд был создан в конце 2017 года в результате слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд Азербайджанской Республики" и является их правопреемником. Фонд выступает в качестве государственного агента, предоставляющего национальным финансовым учреждениям поддержку ликвидности, связанную с предоставлением долгосрочных субсидированных ипотечных кредитов и обеспечением доступа к дешевым финансовым ресурсам.

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