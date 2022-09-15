В Азербайджане число арендованных квартир с правом выкупа превысило 2 300

На сегодняшний день Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выдал 40 262 заемщикам кредиты на сумму 2 млрд 268,168 млн манатов.

На сегодняшний день Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выдал 40 262 заемщикам кредиты на сумму 2 млрд 268,168 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Фонда.

Кроме того, были гарантированы бизнес-кредиты на сумму 319,671 млн манатов, 2 308 квартир сданы в аренду с правом выкупа.

Фонд был создан в конце 2017 года в результате слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд Азербайджанской Республики" и является их правопреемником. Фонд выступает в качестве государственного агента, предоставляющего национальным финансовым учреждениям поддержку ликвидности, связанную с предоставлением долгосрочных субсидированных ипотечных кредитов и обеспечением доступа к дешевым финансовым ресурсам.