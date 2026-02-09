Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    В Азербайджане число активных плательщиков НДС выросло на 1%

    Финансы
    • 09 февраля, 2026
    • 16:20
    В Азербайджане число активных плательщиков НДС выросло на 1%

    В Азербайджане на 1 февраля 2026 года число активных налогоплательщиков по сравнению с началом года увеличилось на 0,2%, до 861 488.

    Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе.

    Согласно данным, за этот период число активных плательщиков НДС в стране выросло на 1% и составило 58 985.

    На указанную дату число активных хозяйствующих субъектов (объектов) увеличилось на 0,6% и составило 234 098.

    плательщики НДС Азербайджан Государственная налоговая служба
    Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 1 % artıb
    Ты - Король

    Последние новости

    16:25

    Хаменеи: Попытки иностранного вмешательства в Иране потерпели поражение

    В регионе
    16:25

    Европа запустила пилотную линию по производству полупроводников NanoIC

    Другие страны
    16:22

    Глава коммуникаций Стармера ушел в отставку на фоне скандала вокруг дела Эпштейна

    Другие страны
    16:20

    В Азербайджане число активных плательщиков НДС выросло на 1%

    Финансы
    16:09

    Эмомали Рахмон поздравил Ильхама Алиева с присуждением "Премии Заида за человеческое братство"

    Внешняя политика
    16:03

    Индонезия надеется в будущем перейти на безвиз с Азербайджаном

    Внешняя политика
    16:02

    Азербайджан увеличил доходы от экспорта миндаля в Россию почти в 10 раз

    Бизнес
    15:55

    Минфин в 2025 году выступил ответчиком по 466 судебным делам

    Финансы
    15:54

    Суд в Уфе арестовал на 2 месяца напавшего на студентов в общежитии подростка

    В регионе
    Лента новостей