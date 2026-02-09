В Азербайджане число активных плательщиков НДС выросло на 1%
Финансы
- 09 февраля, 2026
- 16:20
В Азербайджане на 1 февраля 2026 года число активных налогоплательщиков по сравнению с началом года увеличилось на 0,2%, до 861 488.
Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе.
Согласно данным, за этот период число активных плательщиков НДС в стране выросло на 1% и составило 58 985.
На указанную дату число активных хозяйствующих субъектов (объектов) увеличилось на 0,6% и составило 234 098.
