В Азербайджане число активных налогоплательщиков превысило 755 тысяч

По данным на 1 ноября текущего года, число активных налогоплательщиков в Азербайджане увеличилось на 6,1% по сравнению с показателем на начало года и достигло 755,4 тыс.

По данным на 1 ноября текущего года, число активных налогоплательщиков в Азербайджане увеличилось на 6,1% по сравнению с показателем на начало года и достигло 755,4 тыс.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Согласно данным, число активных плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС) увеличилось на 12,2% до 44,8 тыс.

Помимо этого, за отчетный период число активных объектов (субъектов предпринимательства) увеличилось на 7,9% и достигло 204,2 тыс.