О нас

В Азербайджане число активных налогоплательщиков превысило 755 тысяч

В Азербайджане число активных налогоплательщиков превысило 755 тысяч По данным на 1 ноября текущего года, число активных налогоплательщиков в Азербайджане увеличилось на 6,1% по сравнению с показателем на начало года и достигло 755,4 тыс.
Финансы
13 ноября 2023 г. 11:23
В Азербайджане число активных налогоплательщиков превысило 755 тысяч

По данным на 1 ноября текущего года, число активных налогоплательщиков в Азербайджане увеличилось на 6,1% по сравнению с показателем на начало года и достигло 755,4 тыс.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Согласно данным, число активных плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС) увеличилось на 12,2% до 44,8 тыс.

Помимо этого, за отчетный период число активных объектов (субъектов предпринимательства) увеличилось на 7,9% и достигло 204,2 тыс.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Number of active taxpayers in Azerbaijan exceeds 755,000
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda aktiv vergi ödəyicilərinin sayı 755 mini keçib

Самое важное

МИД Азербайджана прокомментировал отправку Францией военной техники в Армению
МИД Азербайджана прокомментировал отправку Францией военной техники в Армению
13 ноября 2023 г. 09:35
В Азербайджане отмечается День Конституции
В Азербайджане отмечается День Конституции
12 ноября 2023 г. 00:27
В Лачыне выполнено 80% работ по созданию городской инфраструктуры, открыто 5 фабрик
В Лачыне выполнено 80% работ по созданию городской инфраструктуры, открыто 5 фабрик
11 ноября 2023 г. 16:22
Представитель Госдепа США уклонился от вопроса Report о дискриминации в отношении Азербайджана
Представитель Госдепа США уклонился от вопроса Report о дискриминации в отношении Азербайджана
10 ноября 2023 г. 08:36
Президент: Пытающиеся вмешаться в дружественные отношения между Ираном и Азербайджаном не добьются своих целей
Президент: Пытающиеся вмешаться в дружественные отношения между Ираном и Азербайджаном не добьются своих целей
9 ноября 2023 г. 19:58
Президент Азербайджана на встрече с иранским коллегой затронул транспортные проекты
Президент Азербайджана на встрече с иранским коллегой затронул транспортные проекты
9 ноября 2023 г. 19:51
Очередной саммит ОЭС пройдет в Азербайджане в 2024 году
Очередной саммит ОЭС пройдет в Азербайджане в 2024 году
9 ноября 2023 г. 13:18
Эрдоган призвал Армению выполнить свои обязательства
Эрдоган призвал Армению выполнить свои обязательства
9 ноября 2023 г. 13:05
Президент Ильхам Алиев встретился в Ташкенте с премьер-министром переходного правительства Пакистана
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Ташкенте с премьер-министром переходного правительства Пакистана
9 ноября 2023 г. 11:41
В Азербайджане отмечается День Государственного флага
В Азербайджане отмечается День Государственного флага
9 ноября 2023 г. 00:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi