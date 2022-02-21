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В Азербайджане через систему мгновенных платежей проведено операций на 98 млн манатов

В Азербайджане через систему мгновенных платежей проведено операций на 98 млн манатов Через систему мгновенных платежей (AÖS), введенную в эксплуатацию в октябре 2020 года, в прошлом году было проведено 37,4 тыс. операций на сумму 97,9 млн. манатов.
Финансы
21 февраля 2022 г. 18:23
В Азербайджане через систему мгновенных платежей проведено операций на 98 млн манатов

Через систему мгновенных платежей (AÖS), введенную в эксплуатацию в октябре 2020 года, в прошлом году было проведено 37,4 тыс. операций на сумму 97,9 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в ежегодном обзоре платежных систем, опубликованном Центральным банком Азербайджана.

В документе также говорится, что в 2021 году на платформе AÖS появилась возможность безналичной оплаты через QR-код. В течение 2021 года с помощью QR-кода было осуществлено 2,3 тыс. платежей стоимостью 7,9 тыс. манатов.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il Ani Ödəniş Sistemi ilə 98 milyon manatlıq əməliyyat aparılıb

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