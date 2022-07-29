В Азербайджане ценные бумаги можно будет приобрести онлайн

Центральный банк Азербайджана ведет переговоры с несколькими инвестиционными компаниями для организации онлайн-продажи на рынке ценных бумаг.

Центральный банк Азербайджана ведет переговоры с несколькими инвестиционными компаниями для организации онлайн-продажи на рынке ценных бумаг.

Как сообщает Report, об этом председатель структуры Талех Кязымов сказал на пресс-конференции в онлайн режиме.

"Мы надеемся, что в среднесрочный период мы предоставим новую информацию об этом. Безусловно, мы понимаем, что в соседних странах очень активно развивается международный опыт в этой сфере, и мы хотели бы, чтобы на рынке ценных бумаг осуществлялась купля-продажа цифровых акций и облигаций", - добавил он.