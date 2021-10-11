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В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 8%

В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 8% В январе-сентябре этого года бюджетные поступления по линии Государственного таможенного комитета (ГТС) составили 3 193,248 млн манатов
Финансы
11 октября 2021 г. 17:41
В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 8%

В январе-сентябре этого года бюджетные поступления по линии Государственного таможенного комитета (ГТС) составили 3 193,248 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 8,05% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последний год поступления по таможенным пошлинам выросли на 17,3%, до 870,11 млн манатов, по налогу на добавленную стоимость (НДС) - на 4,2%, до 2 170,888 млн манатов, по акцизам - на 16,6%, до 120,544 млн манатов, по дорожному налогу - на 15,3%, до 31,704 млн манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Customs Committee posts 8% increase in budget transfers
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda gömrük orqanlarının xətti ilə büdcə daxilolmaları 8 % artıb

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