В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 8%

В январе-сентябре этого года бюджетные поступления по линии Государственного таможенного комитета (ГТС) составили 3 193,248 млн манатов

В январе-сентябре этого года бюджетные поступления по линии Государственного таможенного комитета (ГТС) составили 3 193,248 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 8,05% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последний год поступления по таможенным пошлинам выросли на 17,3%, до 870,11 млн манатов, по налогу на добавленную стоимость (НДС) - на 4,2%, до 2 170,888 млн манатов, по акцизам - на 16,6%, до 120,544 млн манатов, по дорожному налогу - на 15,3%, до 31,704 млн манатов.