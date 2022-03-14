В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 38%

В январе-феврале этого года бюджетные поступления по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 820,837 млн. манатов.

В январе-феврале этого года бюджетные поступления по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 820,837 млн. манатов.

Это на 38,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на ГТК.

За последний год поступления по таможенным пошлинам выросли на 23,2% - до 195,712 млн манатов, по налогу на добавленную стоимость (НДС) - на 46,6% - до 598,808 млн. манатов, по акцизам - на 11,4% - до 17,930 млн манатов, по дорожному налогу - на 45,3% - до 8,387 млн манатов.