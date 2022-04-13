В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 31%

В январе-марте этого года бюджетные поступления по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 1 231,941 млн манатов.

В январе-марте этого года бюджетные поступления по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 1 231,941 млн манатов.

Это на 30,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на ГТК.

За последний год поступления по таможенным пошлинам выросли на 16% - до 302,536 млн манатов, по налогу на добавленную стоимость (НДС) - на 39,45% - до 888,08 млн манатов, по акцизам - на 18,25% - до 29,19 млн манатов, по дорожному налогу - на 18,7% -до 12,135 млн манатов.