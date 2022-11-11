В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 31%

В январе-октябре текущего года поступления в госбюджет по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 4 млрд 646,741 млн манатов.

В январе-октябре текущего года поступления в госбюджет по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 4 млрд 646,741 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 30,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последний год поступления по таможенным пошлинам выросли на 16,7%, до 1 млрд 137,282 млн манатов, поступления по налогу на добавленную стоимость (НДС) - на 37,4%, до 3 млрд 322,906 млн манатов, поступления от акцизов - на 1,25%, до 133,948 млн манатов, поступления по дорожному налогу - на 47,3%, до 52,606 млн манатов.