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В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 31%

В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 31% В январе-октябре текущего года поступления в госбюджет по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 4 млрд 646,741 млн манатов.
Финансы
11 ноября 2022 г. 18:03
В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 31%

В январе-октябре текущего года поступления в госбюджет по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 4 млрд 646,741 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 30,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последний год поступления по таможенным пошлинам выросли на 16,7%, до 1 млрд 137,282 млн манатов, поступления по налогу на добавленную стоимость (НДС) - на 37,4%, до 3 млрд 322,906 млн манатов, поступления от акцизов - на 1,25%, до 133,948 млн манатов, поступления по дорожному налогу - на 47,3%, до 52,606 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda gömrük orqanlarının xətti ilə büdcə daxilolmaları 31 % artıb

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