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В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 25%

В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 25% В январе-апреле текущего года бюджетные поступления Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 1 641,441 млн манатов.
Финансы
12 мая 2022 г. 17:39
В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 25%

В январе-апреле текущего года бюджетные поступления Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 1 641,441 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 24,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года

За последний год поступления по таможенным пошлинам выросли на 13,8%, до 410,281 млн манатов, по налогу на добавленную стоимость (НДС) - на 32,15%, до 1 174,524 млн манатов, по акцизам сократились на 22,1%, до 39,858 млн манатов, по дорожному налогу выросли на 20,85%, до 16,777 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda gömrük orqanlarının xətti ilə büdcə daxilolmaları 25 % artıb

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