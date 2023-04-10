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В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 25%

В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 25% В январе-марте этого года поступления в бюджет по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 1 544,97 млн манатов.
Финансы
10 апреля 2023 г. 16:12
В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 25%

В январе-марте этого года поступления в бюджет по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 1 544,97 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 25,4% больше, чем за тот же период прошлого года.

За последний год поступления по таможенным пошлинам выросли на 21% - до 366,082 млн манатов, поступления по налогу на добавленную стоимость (НДС) выросли на 26,2% - до 1 120,934 млн манатов, поступления по акцизам выросли на 50,7% - до 43,988 млн манатов, а поступления по дорожному налогу - на 15,1% - до 13,965 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda gömrük orqanlarının xətti ilə büdcə daxilolmaları 25 % artıb

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