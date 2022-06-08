В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 24%

В январе-мае этого года бюджетные поступления по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 1 641,441 млн манатов.

В январе-мае этого года бюджетные поступления по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 1 641,441 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 24,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последний год поступления по таможенным пошлинам выросли на 13,5% - до 514,391 млн манатов, по налогу на добавленную стоимость (НДС) - на 30,4% - до 1 472,599 млн манатов, по акцизам - на 14% - до 53,471 млн манатов, по дорожному налогу - на 36,45% - до 23,333 млн манатов.