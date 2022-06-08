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В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 24%

В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 24% В январе-мае этого года бюджетные поступления по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 1 641,441 млн манатов.
Финансы
8 июня 2022 г. 16:55
В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 24%

В январе-мае этого года бюджетные поступления по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 1 641,441 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 24,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последний год поступления по таможенным пошлинам выросли на 13,5% - до 514,391 млн манатов, по налогу на добавленную стоимость (НДС) - на 30,4% - до 1 472,599 млн манатов, по акцизам - на 14% - до 53,471 млн манатов, по дорожному налогу - на 36,45% - до 23,333 млн манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Customs Committee posts 24% increase in budget transfers
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda gömrük orqanlarının xətti ilə büdcə daxilolmaları 24% artıb

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