В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 23%

В январе-феврале этого года по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) поступления в бюджет составили 1 млрд 008,889 млн манатов.

В январе-феврале этого года по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) поступления в бюджет составили 1 млрд 008,889 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 22,9% больше, чем за тот же период прошлого года.

За последний год поступления по таможенным пошлинам выросли на 23,6%, до 241,928 млн манатов, по налогу на добавленную стоимость (НДС) - на 21,6%, до 728,408 млн манатов, по акцизам - на 66%, до 29,761 млн манатов, а поступления по дорожному налогу - на 4,8%, до 8,793 млн манатов.