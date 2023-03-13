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В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 23%

В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 23% В январе-феврале этого года по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) поступления в бюджет составили 1 млрд 008,889 млн манатов.
Финансы
13 марта 2023 г. 11:00
В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 23%

В январе-феврале этого года по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) поступления в бюджет составили 1 млрд 008,889 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 22,9% больше, чем за тот же период прошлого года.

За последний год поступления по таможенным пошлинам выросли на 23,6%, до 241,928 млн манатов, по налогу на добавленную стоимость (НДС) - на 21,6%, до 728,408 млн манатов, по акцизам - на 66%, до 29,761 млн манатов, а поступления по дорожному налогу - на 4,8%, до 8,793 млн манатов.

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Версия на английском языке Budget transfers from customs authorities up 23% in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda gömrük orqanlarının xətti ilə büdcə daxilolmaları 23 % artıb

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