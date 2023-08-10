О нас

В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 19%

В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 19% В январе-июле этого года по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) поступления в бюджет составили 3 млрд 606,579 млн манатов.
Финансы
10 августа 2023 г. 12:07
В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 19%

В январе-июле этого года по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) поступления в бюджет составили 3 млрд 606,579 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 19,4% больше, чем за тот же период прошлого года.

За последний год поступления по таможенным пошлинам выросли на 21,5% - до 909,151 млн манатов, по налогу на добавленную стоимость (НДС) - на 18,5% - до 2 млрд 549,144 млн манатов, по акцизам выросли на 42,7% - до 121,83 млн манатов, а поступления по дорожному налогу снизились на 24,2% - до 26,455 млн манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda gömrük orqanlarının xətti ilə büdcə daxilolmaları 19 % artıb

Другие новости из категории

Годовая инфляция в Азербайджане на пути к снижению до 12%
Годовая инфляция в Азербайджане на пути к снижению до 12%
10 августа 2023 г. 13:09
ЦБА отменил ежедневный лимит на суммы, переводимые за границу физическими лицами
ЦБА отменил ежедневный лимит на суммы, переводимые за границу физическими лицами
10 августа 2023 г. 12:34
Цена на золото слабо изменилась в ожидании данных об инфляции в США
Цена на золото слабо изменилась в ожидании данных об инфляции в США
10 августа 2023 г. 11:35
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.08.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.08.2023)
10 августа 2023 г. 09:41
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.08.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.08.2023)
10 августа 2023 г. 09:11
Страховые компании в 2023 году потеряли из-за стихийных бедствий свыше $50 млрд
Страховые компании в 2023 году потеряли из-за стихийных бедствий свыше $50 млрд
10 августа 2023 г. 06:38
Увеличилось число акционеров Международного банка Азербайджана
Увеличилось число акционеров "Международного банка Азербайджана"
9 августа 2023 г. 17:21
Bank of Baku в 2024 году погасит долгосрочный кредит Центробанка
Bank of Baku в 2024 году погасит долгосрочный кредит Центробанка
9 августа 2023 г. 15:53
Moody's: Из-за быстрорастущего кредитного портфеля и бизнес-модели Bank of Baku риск активов остается повышенным
Moody's: Из-за быстрорастущего кредитного портфеля и бизнес-модели Bank of Baku риск активов остается повышенным
9 августа 2023 г. 14:15
В Нахчыване кредитные вложения выросли на 30%
В Нахчыване кредитные вложения выросли на 30%
9 августа 2023 г. 12:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi