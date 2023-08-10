В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 19%

В январе-июле этого года по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) поступления в бюджет составили 3 млрд 606,579 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 19,4% больше, чем за тот же период прошлого года.
За последний год поступления по таможенным пошлинам выросли на 21,5% - до 909,151 млн манатов, по налогу на добавленную стоимость (НДС) - на 18,5% - до 2 млрд 549,144 млн манатов, по акцизам выросли на 42,7% - до 121,83 млн манатов, а поступления по дорожному налогу снизились на 24,2% - до 26,455 млн манатов.