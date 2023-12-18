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В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 12%

В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 12% В январе-ноябре 2023 года по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) поступления в бюджет составили 5 млрд 718,589 млн манатов.
Финансы
18 декабря 2023 г. 09:43
В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 12%

В январе-ноябре 2023 года по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) поступления в бюджет составили 5 млрд 718,589 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 12,4% больше, чем за тот же период прошлого года.

За последний год поступления по таможенным пошлинам выросли на 18,6% - до 1 млрд 495,432 млн манатов, по налогу на добавленную стоимость (НДС) на 9,8% - до 3 млрд 977,978 млн манатов, по акцизам на 37,4% - до 205,91 млн манатов, по дорожному налогу снизились на 31,5% - до 39,269 млн манатов.

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Версия на английском языке Budget transfers from customs authorities up by 12% in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda gömrük orqanlarının xətti ilə büdcə daxilolmaları 12 % artıb

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