В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 11%

В январе-сентябре 2023 года по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) поступления в бюджет составили 4 млрд 706,606 млн манатов.

В январе-сентябре 2023 года по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) поступления в бюджет составили 4 млрд 706,606 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 11,3% больше, чем за тот же период прошлого года.

За последний год поступления по таможенным пошлинам выросли на 18,2%, до 1 млрд 210,757 млн манатов, поступления по налогу на добавленную стоимость (НДС) - на 8,6%, до 3 млрд 294,949 млн манатов, поступления по акцизам - на 38,3%, до 167,608 млн манатов, а поступления по дорожному налогу снизились на 29,3%, до 33,293 млн манатов.