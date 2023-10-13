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В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 11%

В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 11% В январе-сентябре 2023 года по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) поступления в бюджет составили 4 млрд 706,606 млн манатов.
Финансы
13 октября 2023 г. 17:38
В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 11%

В январе-сентябре 2023 года по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) поступления в бюджет составили 4 млрд 706,606 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 11,3% больше, чем за тот же период прошлого года.

За последний год поступления по таможенным пошлинам выросли на 18,2%, до 1 млрд 210,757 млн манатов, поступления по налогу на добавленную стоимость (НДС) - на 8,6%, до 3 млрд 294,949 млн манатов, поступления по акцизам - на 38,3%, до 167,608 млн манатов, а поступления по дорожному налогу снизились на 29,3%, до 33,293 млн манатов.

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Версия на английском языке Budget transfers from customs authorities up by 11% in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda gömrük orqanlarının xətti ilə büdcə daxilolmaları 11 % artıb

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