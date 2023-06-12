В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли более чем на 22%

В январе-мае этого года по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) поступления в бюджет составили 2 млрд 527,581 млн манатов.

В январе-мае этого года по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) поступления в бюджет составили 2 млрд 527,581 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 22,5% больше, чем за тот же период 2022 года.

За последний год поступления по таможенным пошлинам выросли на 21,5% до 625,175 млн манатов, по налогу на добавленную стоимость (НДС) - на 22,4% до 1 млрд 802,573 млн манатов, по акцизам - на 48,8% до 79,541 млн манатов, по дорожному налогу сократились на 13% до 20,291 млн манатов.