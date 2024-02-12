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В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов сократились на 7%

В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов сократились на 7% В январе 2024 года поступления в бюджет по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 473,728 млн манатов.
Финансы
12 февраля 2024 г. 09:56
В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов сократились на 7%

В январе 2024 года поступления в бюджет по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 473,728 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 6,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последний год поступления по таможенным пошлинам выросли на 12,3% - до 136,952 млн манатов, по налогу на добавленную стоимость (НДС) снизились на 13,9% - до 314,878 млн манатов, по акцизам выросли на 24,7% - до 18,507 млн манатов, а по дорожному налогу снизились на 23,7% - до 3,392 млн манатов.

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Версия на английском языке Budget transfers from customs authorities down by 7% in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda gömrük orqanlarının xətti ilə büdcə daxilolmaları 7 % azalıb

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