В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов сократились на 7%

В январе 2024 года поступления в бюджет по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 473,728 млн манатов.

В январе 2024 года поступления в бюджет по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 473,728 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 6,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последний год поступления по таможенным пошлинам выросли на 12,3% - до 136,952 млн манатов, по налогу на добавленную стоимость (НДС) снизились на 13,9% - до 314,878 млн манатов, по акцизам выросли на 24,7% - до 18,507 млн манатов, а по дорожному налогу снизились на 23,7% - до 3,392 млн манатов.