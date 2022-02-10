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В Азербайджане бюджетные отчисления по линии таможенных органов выросли на 43%

В Азербайджане бюджетные отчисления по линии таможенных органов выросли на 43% В январе этого года бюджетные отчисления по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 403,953 млн манатов.
Финансы
10 февраля 2022 г. 16:03
В Азербайджане бюджетные отчисления по линии таможенных органов выросли на 43%

В январе этого года бюджетные отчисления по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 403,953 млн манатов.

Это на 42,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на ГТК.

За последний год поступления по таможенным пошлинам выросли на 22,1% - до 94,203 млн манатов, по налогу на добавленную стоимость (НДС) - на 53,6% - до 297,714 млн манатов, по акцизам сократился на 7,7% - до 8,383 млн манатов, по дорожному налогу выросли на 32,1% - до 3,652 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda gömrük orqanlarının xətti ilə büdcə daxilolmaları 43 % artıb

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