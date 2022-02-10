В Азербайджане бюджетные отчисления по линии таможенных органов выросли на 43%

В январе этого года бюджетные отчисления по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 403,953 млн манатов.

В январе этого года бюджетные отчисления по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 403,953 млн манатов.

Это на 42,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на ГТК.

За последний год поступления по таможенным пошлинам выросли на 22,1% - до 94,203 млн манатов, по налогу на добавленную стоимость (НДС) - на 53,6% - до 297,714 млн манатов, по акцизам сократился на 7,7% - до 8,383 млн манатов, по дорожному налогу выросли на 32,1% - до 3,652 млн манатов.