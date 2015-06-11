​В Азербайджане бюджетные отчисления ненефтяного сектора выросли на 11%

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ В течение января-мая текущего года перечисления в государственный бюджет Азербайджана по линии министерства налогов составили 2 848,883 млн. манатов. Как сообщает Report со ссылкой на Минналогов, таким образом, прогноз был выполнен на 101,6%.

За отчетный период налоговые поступления в госбюджет по ненефтяному сектору составили 1 905,879 млн. манатов, что на 11,0% больше аналогичного показателя соответствующего периода прошлого года. Доля ненефтяного сектора в общем объеме налоговых отчислений составляет 66,9%.