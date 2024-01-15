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В Азербайджане будут возмещать НДС по факторинговым операциям

В Азербайджане будут возмещать НДС по факторинговым операциям С этого года в Азербайджане запущен механизм возмещения НДС по факторинговым операциям.
Финансы
15 января 2024 г. 14:38
В Азербайджане будут возмещать НДС по факторинговым операциям

С этого года в Азербайджане запущен механизм возмещения НДС по факторинговым операциям.

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики.

Было отмечено, что активное использование кредитования операций субъектов предпринимательства посредством факторингового инструмента позволяет снизить финансовую нагрузку на бизнес и повысить уровень ликвидности.

На практике стоимость товара, реализуемого производителями и субъектами хозяйствования, осуществляющими оптовую торговлю, обычно возмещается в течение 2-3 месяцев, а в некоторых случаях и позже. Это приводит к нехватке денежных средств в деятельности производителей и оптовых торговцев. В такой ситуации банки, пользуясь инструментом факторинга, обеспечивают финансовую ликвидность бизнес-субъектов.

Поскольку инструмент факторинга является правом, вытекающим из гражданского законодательства и предоставляемым субъектам бизнеса, возникла необходимость четкого закрепления этого права и в налоговом законодательстве. С последними поправками в Налоговый кодекс в законодательство была внесена возможность компенсации сумм НДС, уплаченных при использовании факторингового инструмента, для повышения привлекательности финансовых инструментов и обеспечения стабильности бизнеса.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda faktorinq əməliyyatları üzrə ƏDV əvəzləşdiriləcək

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