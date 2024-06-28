В Азербайджане будут страховать риск потери средств инвесторов

В Азербайджане будет страховаться риск потери денежных средств и финансовых инструментов инвесторов в инвестиционных компаниях, утративших платежеспособность.

В Азербайджане будет страховаться риск потери денежных средств и финансовых инструментов инвесторов в инвестиционных компаниях, утративших платежеспособность.

Как заявили Report в Центральном банке Азербайджана (ЦБА), это отражено в проекте поправок в Закон ”О страховании вкладов", касающихся страхования инвестиций в инвестиционные компании.

"В проекте определены положения о компенсационных случаях, объеме застрахованных инвестиций, создании соответствующего компенсационного фонда, приеме в члены инвестиционных компаний, уплате членских взносов в фонд и предоставлении компенсаций. В настоящее время продолжается обсуждение проекта с соответствующими государственными органами, и ожидается его завершение в ближайшее время", - отметили в ЦБА.

Отмечается, что механизм страхования инвестиций будет разработан совместно Центральным банком и Фондом страхования вкладов (ФСВ) и внедрен ФСВ. Как сообщает Report, в результате этих изменений также предполагается переименование ФСВ.