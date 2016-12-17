В Азербайджане будут созданы новые небанковские финансовые институты

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В период до 2020 года будут оздоровлены финансовые институты, в частности банки, решены проблемы финансовых институтов в связи с ликвидностью и капитализацией, проведены мероприятия по реструктуризации неработающих активов.

Как сообщает Report, об этом отмечается в "Стратегической дорожной карте" относительно развития финансовых услуг в Азербайджанской Республике.

Будут созданы необходимые условия для участия эмитентов и ценных бумаг инвесторов на рынке, инфраструктура будет расширена.

До 2025 года сектор финансовых услуг будет организован из сильных и диверсифицированных финансовых институтов. Помимо этого, будет наблюдаться ускорение процессов консолидации в банковском секторе, снижение разницы между финансовыми итогами банков. В результате банки вырастут, портфель услуг будет диверсифицирован и будут созданы новые небанковские финансовые институты. Дополнительная кредитная продукция, которую представят новые небанковские финансовые институты, создаст альтернативные возможности выхода на потребительские кредиты и усилится конкуренция в секторе. Для корпоративных клиентов также будут предложены новые виды кредитов.

До 2025 года в Азербайджане рынки акций и облигаций достигнут стадии рациональной деятельности.