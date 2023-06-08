В Азербайджане будут созданы альтернативные источники финансирования

В Азербайджане будут созданы альтернативные источники финансирования для доступа малых и средних предпринимателей к более выгодным условиям кредитования.

В Азербайджане будут созданы альтернативные источники финансирования для доступа малых и средних предпринимателей к более выгодным условиям кредитования.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Отмечается, что стратегические цели по финансовому сектору определены в "Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы".

"Стратегия направлена на расширение финансового посредничества в стране, формирование здорового спроса на финансовые услуги и диверсификацию каналов финансирования реального сектора. ЦБА и другие структуры, в том числе министерство экономики и общественное объединение "Ассоциация банков Азербайджана" (АБА), провели комплексную диагностику экосистемы финансового сектора, сформулировали стратегическое видение и широкий спектр инициатив.

В настоящее время ведется работа по реализации этих инициатив, которые среди прочего включают расширение альтернативных каналов финансирования в стране, снижение информационной асимметрии по микро, малым и средним предпринимателям. В целом, реализуемые инициативы окажут положительное влияние на финансовую инклюзивность в стране, обеспечив повышение обеспеченности частных лиц и реального сектора качественными финансовыми услугами и, в конечном итоге, послужат экономическому развитию и занятости", - заявили в ЦБА.

Ранее председатель правления и главный исполнительный директор PASHA Bank Джавид Гулиев сообщил Report, что разработана специальная программа по обеспечению доступа малых и средних предпринимателей к более выгодным условиям кредитования в регионах Азербайджана: "Центральным банком Азербайджана, Министерством экономики и Ассоциацией банков проводится совместная работа. Мы считаем, что благодаря этой программе кредиты будут доступны малому и среднему бизнесу на более выгодных условиях. Реализация программы ожидается до конца года".