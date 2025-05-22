В Азербайджане будут штрафовать за наличную оплату по исполнительному производству

В Азербайджане будут штрафовать за наличную оплату по исполнительному производству

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в Кодекс об административных проступках, законы "Об исполнительных чиновниках", "Об исполнительном производстве", "Об ипотеке" и "О безналичных расчетах", принятые на пленарном заседании Милли Меджлиса 1 апреля.

Как сообщает Report, согласно поправкам, должностные лица будут оштрафованы на сумму от 500 до 1000 манатов за прием судебным исполнителем наличных денежных средств, подлежащих уплате по исполнительным документам, исполнительных платежей, а также расходов, связанных с осуществлением исполнительных действий, либо за осуществление судебным исполнителем выплаты в наличном порядке денежных средств, подлежащих выплате взыскателю или должнику.

В то же время оплата денежных средств по исполнительным документам, исполнительных платежей, а также расходов, связанных с осуществлением исполнительных действий, осуществляется исключительно в безналичном порядке.